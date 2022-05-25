محافظ حمص يشدد على استلام محصول القمح كاملاً

حمص- البعث

أكد محافظ حمص المهندس بسام بارسيك على ضرورة استلام محصول القمح من الفلاحين كاملاً، لأهميته وارتباطه بالأمن الغذائي، مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة لاستلامه من الفلاح مباشرة، مشدداً على أهمية جاهزية مراكز الغربلة وصوامع الحبوب والتنسيق المستمر بين الجمعية الفلاحية ومديرية الزراعة بخصوص البيانات وشهادة المنشأ، مشيراً إلى اتخاذ كافة التدابير لتلافي حدوث الحرائق في الأراضي الزراعية.

ولفت المحافظ خلال اجتماعه مع المديريات المعنية إلى ضرورة استلام جميع كميات الحبوب الواردة إلى مراكز الاستلام، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتشجيع الفلاحين على تسليم محصولهم كاملاً لمراكز الصوامع في المحافظة.

كما تمّ استعراض التقديرات الأولية لكمية الحبوب المتوقعة لكل دونم في المحافظة، وأهمية تضمين كافة المعلومات والتقديرات المتعلقة بذلك في خارطة التنمية الزراعية للمطابقة، مع الإشارة إلى أهمية توفير الكهرباء في مراكز الاستلام لضمان حسن سير عملية استلام المحصول.