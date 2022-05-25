مخاوف أمريكية من عودة المرتزقة الإرهابيين من أوكرانيا

بعد إقرارها بأن كتيبة آزوف النازية المتطرفة تجند متشددين مؤيدين لليمين المتطرف ولأفكار تفوق العرق الأبيض بدأت السلطات الأمريكية بجمع معلومات عن مواطنيها الذين توجهوا بدعم وتسهيل منها إلى أوكرانيا خوفاً من عودتهم إلى الولايات المتحدة بخبرة قتالية وفق ما كشفت صحيفة بوليتيكو الأمريكية.

واستندت الصحيفة في تقريرها إلى وثيقة لخدمة الجمارك ومراقبة الحدود يعود تاريخها إلى آذار الماضي تبين اعتراف السلطات الأمريكية بأن الجماعات القومية الأوكرانية بما في ذلك كتيبة آزوف النازية “تعمل بنشاط على تجنيد المتشددين العنصريين البيض للانضمام إلى كتائب متطوعة مختلفة من النازيين الجدد للقتال ضد روسيا” مشيرة إلى أن المخاوف من عودة هؤلاء المتطرفين إلى الأراضي الأمريكية دفعت السلطات إلى التدقيق بتاريخ الراغبين في التوجه إلى أوكرانيا.