منح إجازة استثمار لمشروع مختبر الطاقات البديلة في ريف دمشق

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع مختبر الطاقات البديلة بمنطقة أشرفية صحنايا بريف دمشق بتكلفة استثمارية تبلغ 383ر20 مليار ليرة سورية وبطاقة إنتاجية سنوية 4 آلاف تقرير.

وأشار مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب إلى أنه من المتوقع أن يوفر المشروع 105 فرص عمل لافتاً إلى أهمية المختبر في خلق جاهزية فنية وعلمية لاختبار جميع منتجات الطاقة البديلة من ألواح الطاقة الشمسية والبطاريات والمعرجات بهدف تحديد جودتها ومدى مطابقتها للمعايير العالمية والستاندرات ومنع انتشار المنتجات الرديئة والحد من التلاعب بمواصفات المنتج.