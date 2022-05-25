هيئة الضرائب والرسوم تذكر بمهلة الربط الإلكتروني لفواتير المنشآت السياحية  

أوضح مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس أنه تم إبلاغ جميع المنشآت السياحية بآليات نظام الربط الإلكتروني حيث حصل عدد منها على اسم المستخدم وكلمة المرور لتصدير الفواتير للهيئة بينما باشر عدد آخر بإجراءات الربط.

ومنحت الهيئة في قرار صادر عنها المنشآت السياحية في ريف دمشق من فئة نجمتين وما فوق باستثناء الفنادق من الفئتين 4 و5 مهلة حتى الثلاثين من حزيران القادم لإتمام عملية الربط مع قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية بينما تنتهي مهلة المنشآت بالفئات ذاتها في دمشق مع نهاية الشهر الجاري متضمنة مرحلة الاختبار والتدقيق وذلك وفقاً لما أكده ونوس.

وأشار ونوس إلى أن المنشآت والفنادق من فئتي 4 و5 نجوم لها برنامج خاص لإدارة حساباتها وسيتم استكمال إجراءات الربط معها إلكترونيا لاحقاً عند جهوزية الربط مع برامجها.