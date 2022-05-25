وزارة التربية تصدر مجلتها الإلكترونية

أصدر المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية في وزارة التربية اليوم العدد رقم 2 من المجلة التربوية الإلكترونية السورية.

وأشارت مديرة المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية ومديرة تحرير المجلة الدكتورة ناديا الغزولي إلى أنه نظراً لأهمية البحث العلمي تواصل المجلة التربوية الإلكترونية السورية إصدار أعدادها بمختلف الأبحاث والتصنيفات لافتة إلى أنه يمكن الاستفادة من نتائجها في متابعة عملية تطوير المناهج من خلال تلافي بعض نقاط الضعف التي يعاني منها الميدان التربوي وذلك بناءً على أسس علمية سليمة.