وزير”التجارة الداخلية”يبحث مع وفد إيراني العلاقات الاقتصادية بين البلدين

وزير”التجارة الداخلية”يبحث مع وفد إيراني العلاقات الاقتصادية بين البلدين

بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو نذير سالم مع السفير الإيراني في دمشق مهدي سبحاني وصاحب شركة أرد ماشين لصناعة المطاحن والصوامع وعلي بي نياز مستشار القسم الاقتصادي في السفارة الإيرانية علاقات التعاون الاقتصادي و التبادل التجاري بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها

كما ركزت المباحثات على واقع عمل المطاحن التي تنفذها الشركة الإيرانية في سورية والمشاريع المستقبلية في هذا المجال .

من جهته أوضح مدير شركة أرد ماشين أن مطحنة سلحب التي تقوم الشركة بتنفيذها ستوضع بالاستثمار الفعلي خلال فترة قريبة مبيناً استعداد الشركة لتنفيذ مطاحن جديدة وإصلاح وترميم المطاحن والصوامع ورفع الطاقة الإنتاجية للمطاحن.