وقفة تكريمية للراحل”النواب”بفرع اتحاد الكتاب العرب بدمشق

وفاء للراحل الكبير الشاعر مظفر النواب نظم فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب بالتعاون مع سفارة جمهورية العراق بدمشق وقفة تكريمية لمظفر النواب شارك فيها عدد من الأدباء والشعراء من سورية والعراق.

وبين القائم بأعمال السفارة العراقية في سورية ياسين شريف أن مظفر النواب شاعر مهم أصبح ملكاً للعرب والأحرار ولكل من يقاوم الظلم والقهر وكان يطالب بالحق وهو رمز الوطنية والثبات وعانى من أجل ذلك كثيراً كالسجن والاضطهاد والنفي وغير ذلك.

نائب رئيس اتحاد الكتاب العرب توفيق أحمد أوضح في كلمته أن أمسيات الشاعر النواب الأولى كانت في سورية وبعدها أصبح الناس يتبادلون ويوزعون أشعاره فهو صديق المدن والبسطاء وهو بارع وصاحب موقف شجاع وتغنى كثيراً بمدينة الياسمين التي احتضنته زمناً.

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