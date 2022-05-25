1,1 مليار ليرة إيرادات الموانئ  

أوضح مدير عام الموانئ العميد المهندس البحري سامر قبرصلي أن الإيرادات المالية المتحققة لغاية نهاية الشهر الرابع من العام الجاري بلغت نحو مليار و93 مليون ليرة بينما شهدت إيرادات الاستثمار الموسمي للمديرية نمواً ملحوظاً العام الماضي مقارنة بالأعوام السابقة حيث حققت ايرادات بقيمة 600 مليون ليرة بينما كانت لا تتجاوز 25 مليون ليرة خلال السنوات السابقة وبناء عليه سيتم منح الاستثمارات الموسمية هذا العام بما يتيح تكافؤ الفرص ويحقق زيادة في الإيرادات.

وقال قبرصلي: إن المديرية طرحت العديد من المواقع السياحية للاستثمار عبر المزادات العلنية شملت مناطق في مدينة اللاذقية ووادي قنديل وفي جبلة الشقيفات وفي بانياس وطرطوس مبيناً أن مدة هذه الاستثمارات تبدأ من تاريخ تصديق العقد وأمر المباشرة ولغاية نهاية الشهر العاشر من العام الجاري حيث ستساهم في تقديم الخدمات اللازمة لرواد الشاطئ وتوفر عوامل الأمان والسلامة في منشآت السياحة الشعبية.