15 إصابة بـ”جدري القرود”في إسبانيا

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس جدري القردة ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة في إسبانيا إلى 51 الأمر الذي يجعلها في المرتبة الثانية بعد المملكة المتحدة بعدد الإصابات بهذا الفيروس.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن إقليم مدريد سجل 47 إصابة مؤكدة بالفيروس حتى الآن بينما أبلغت جزر الكناري والأندلس عن تسجيل إصابتين في كل منهما.

ونوهت الوزارة إلى أن عدد الحالات المشتبه بها بلغ حتى اليوم 20 حالة في سبعة أقاليم إسبانية حيث أبلغت جزر الكناري عن ظهور 4 حالات محتملة في انتظار التأكيد و3 مشتبه بها قيد الدراسة والتحقق.

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