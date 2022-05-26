إطلاق ميزة خارقة لنظام ويندوز 11

كشفت شركة مايكروسوفت عن ميزة جديدة سيحظى بها نظام التشغيل الجديد ويندوز 11طالما انتظرها المستخدمون.

وسيتمكن المستخدمون قريبًا من استعادة التطبيقات التي كانت موجودة على جهازهم القديم الذي يعمل على ويندوز 11، حسب ما نشره موقع تومز غايد.

وهذه الميزة التي تشتد الحاجة إليها الغائبة عن ويندوز لسنوات حتى الآن ستتيح للمستخدمين استعادة التطبيقات المثبتة مسبقًا من “مايكروسوفت ستور” إلى جهاز ويندوز جديد.

وفي الوقت الحالي، لا يمتلك “مايكروسوفت ستور” طريقة تلقائية لاستعادة التطبيقات، مما يجبر المستخدمين على تثبيت التطبيقات يدويًا من مكتبتهم، لكن مايكروسوفت تقول إنها تخطط لاختبار الميزة قريبًا في قناة داخلية خاصة بها.