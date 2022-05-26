اكتشاف مدفن جنائزي يعود للعصر الروماني في عمريت

اكتشف فريق التنقيب المشترك بين المديرية العامة للآثار والمتاحف ودائرة آثار طرطوس خلال عمليات البحث والتنقيب في منطقة عمريت الأثرية بمدينة طرطوس مدفناً جنائزياً يعود للعصر الروماني ويحتوي على 19 معزباً ودرجاً منحوتاً في الصخر إضافة إلى بعض اللقى والمكتشفات الأثرية.

معاون المدير العام للآثار والمتاحف الدكتور همام سعد أوضح أنه خلال عمليات المسح والتنقيب بالموقع لوحظ وجود فتحة تبين فيما بعد أنها سقف المدفن لافتاً إلى أن الموقع اكتشف في وقت سابق من قبل أعمال تنقيب لا يمكن تحديد تاريخها قام بها أشخاص مجهولون قاموا بتخريب وتدمير العديد من البقايا الحجرية.

وأوضح سعد أن البعثة عثرت بعد الانتهاء من أعمال التنظيف والتنقيب على تابوتين كاملين تم سحبهما من المعزب من قبل أشخاص مجهولين إضافة إلى توابيت مكسرة وكسر عظمية وبقايا زجاجية إلى جانب بقايا فخارية لافتاً إلى أن عمريت من المواقع المهمة على الساحل السوري وهناك خطة لتأهيلها وافتتاحها للزوار.