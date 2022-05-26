الأندية الإنجليزية تتصدر أوروبا  

كشف تقرير نشرته “فوتبول بنشمارك التي تعنى بشؤون كرة القدم- أن الأندية الإنجليزية لكرة القدم تتصدر قائمة الصفوة الأوروبية التي تضم أعلى 32 ناديا على مستوى القارة، حيث توجد10 أندية تنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في القائمة التي تضم أعلى 32 ناديا قيمة على مستوى أوروبا.

وفي العام الماضي كان هناك 8 أندية تنتمي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بالقائمة قبل انضمام أستون فيلا وويستهام هذا العام إلى جانب مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وتشلسي وتوتنهام وأرسنال وليستر سيتي وإيفرتون.

وبهذا فإن الدوري الإنجليزي الممتاز يتصدر القائمة بـ 10 أندية يليه الدوري الإيطالي 7 أندية.

واحتل ريال بطل إسبانيا المركز الأول بين الأندية الأعلى قيمة بأوروبا للعام الرابع على التوالي (3.18 مليارات يورو) تلاه مانشستر يونايتد (2.833 مليار يورو) ثم برشلونة الإسباني (2.814 مليار يورو).