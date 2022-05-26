البرازيل: أوروبا قد تخسر أميركا اللاتينية كما خسرت روسيا

قال وزير الاقتصاد البرازيلي باولو جيديس، اليوم الخميس، إنّ أوروبا قد تخسر أميركا اللاتينية كما خسرت روسيا.

وأضاف جيديس في منتدى دافوس الاقتصادي الدولي: “أخبرت الأوروبيين أنهم فقدوا روسيا، والآن سيخسرون أميركا اللاتينية، وسيُتركون وحدهم إذا لم يفهموا أنهم بحاجة إلى الاندماج”.

من ناحية أخرى، قال الوزير إنّ البرازيل، على خلفية تعطل سلاسل الإنتاج بسبب جائحة فيروس كورونا والصراع في أوكرانيا، لديها فرص جيدة لتصبح مورداً للأغذية.

يُشار إلى أنّ المنتدى الذي يصبّ تركيزه على تداعيات الحرب في أوكرانيا، غُيّبت عنه روسيا، واستُغل للهجوم على دورها الإقليمي والعالمي.

وكان الوفد الصيني غادر المنتدى بعد خطاب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي دعا فيه إلى تشديد الحظر على روسيا.