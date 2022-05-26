الخارجية الإيرانية: الإدارة الأمريكية راعية للتنظيمات الإرهابية

أكد سعيد خطيب زاده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الإدارة الأمريكية وباعتبارها راعية التنظيمات الإرهابية لا تدخر جهداً من أجل دعمها وحمايتها.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن المتحدث باسم الخارجية قوله رداً على العقوبات التي فرضتها واشنطن أمس على مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني أن “إيران وقواتها المسلحة الرسمية والقانونية وخاصة قوات القدس التابعة لحرس الثورة الإسلامية تشكل على الدوام كابوساً للجماعات الإرهابية والمتطرفة في المنطقة, وقد فرضت الإدارة الأمريكية خلال السنوات الماضية أنواع الحظر الظالم وغير القانوني على الشعب الإيراني وأبنائه كما قامت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب باغتيال القائد قاسم سليماني”.

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