القوات الصاروخية الروسية  تستهدف 407 مناطق تمركز للأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إصابة قذائفها الصاروخية والمدفعية 62 موقع قيادة أوكرانيا، و407 مناطق تمركز أفراد ومعدات عسكرية، و47 موقعا للمدفعية و3 مستودعات أوكرانية.

جاء ذلك في التقرير اليومي للمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، حيث تابع أن القوات الروسية تمكنت من تدمير المركز الأوكراني للاستخبارات الإلكترونية، بمن في ذلك 11 من أفراد الطاقم القتالي، و15 متخصصا أجنبيا وصلوا مع الحراس في منطقة نيكولاييف بالقرب من دنيبروبيتروفسك.

كذلك فقد قصفت الصواريخ الروسية 48 منطقة لتمركز الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية، وبطاريتي مدفعية، ومستودعا للذخيرة، بالقرب من “نيكولايفكا” و”بيريستوفوي” في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقصف الطيران الروسي 49 منطقة تمركز أفراد ومعدات عسكرية أوكرانية، وطاقمي هاون، ومستودع مدفعية، وتم تحييد أكثر من 350 قوميا أوكرانيا متطرفا، وتعطيل 96 وحدة من الأسلحة والمعدات.

كذلك فقد أسقط الدفاع الجوي الروسي مروحية أوكرانية من طراز “مي-24” فوق “غوساروفكا” في منطقة خاركوف، وأسقط طائرة نقل عسكرية أوكرانية تحمل الذخيرة والأسلحة بالقرب من “كريميدوفكا” في منطقة أوديسا.

وتم تدمير وحدات ومعدات لواء هجوم المناطق الوعرة الأوكراني العاشر، بالقرب من محطة “بوكروفسك” بجمهورية دونيتسك الشعبية، أثناء انتشاره، وكان قد وصل لتعزيز المجموعة الأوكرانية في منطقة دونباس.