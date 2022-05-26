المدير المالي بريف دمشق يدحض كلام رؤساء بلديات ويتهمهم بالتقصير

ريف دمشق- عبد الرحمن جاويش

دحض المدير المالي في محافظة ريف دمشق مظهر عون ما جاء على لسان رؤساء بلديات: “بدا وحفير التحتا والفوقا وحلبون” بوجود عجز مالي لديهم، ما أدى إلى تأخير الرواتب “ما بعد ١٠ الشهر”، مؤكداً في تصريح خاص لـ “البعث” على توفر الميزانية، ولا يوجد أي عجز مالي في تلك البلديات.

واتهم عون رؤساء البلديات المذكورة بالتقصير والتقاعس والتأخير الحاصل في تسليم الرواتب على مسؤولية المحاسبين في تلك البلديات، لاسيما أن كتلة الرواتب لها موازنات مستقلة لا يمكن المساس بها.

اتهام المدير المالي بالمحافظة جاء على خلفية ادعاء رؤساء البلديات المذكورة بعدم توفر السيولة المالية لديهم نتيجة عدم وجود رخص بناء وموارد مالية، وغياب الاستثمارات والمشاريع الجديدة، وضعف الجباية، ما أدى إلى شلل في أعمال البلديات باستثناء تنفيذ بعض الأعمال الخدمية كصيانة وترقيع الطرقات والأرصفة وفق كلامهم.

من جهته عضو المكتب التنفيذي لقطاع المدن والبلديات المهندس محمد مضاوية أكد أن بعض البلديات تعاني من تراجع المشاريع لأسباب مالية لديها نتيجة ضعف مواردها، لافتاً إلى أن هناك خططاً موزعة على البلديات لتنفيذ مشاريعها من خلال صرف إعانات لها.

واعتبر مضاوية أن الأشهر القادمة ستشهد تذليل الكثير من المشكلات التي عانت منها البلديات الفقيرة، خاصة في مجال النظافة، وتعبيد الطرق والشوارع، وصيانة الحدائق والمرافق العامة، علماً أن خطط المحافظة في البلديات تقضي بتحسين ملموس في البنية التحتية في كافة البلديات بشكل عام، مشيراً إلى وجود 22 مشروعاً تنموياً في طريقها للتنفيذ في البلديات الأكثر احتياجاً.