النظام التركي أخفق في محاربة العنف الأسري

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية أن سلطات النظام التركي بالإخفاق في محاربة العنف الأسري وحماية الضحايا المحتاجين للمساعدة.

وقالت المنظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها بعنوان “مكافحة العنف الأسري في”تركيا”: الأثر المميت للفشل في الحماية”، إن سلطات النظام التركي أخفقت في محاربة العنف الأسري وحماية الضحايا المحتاجين للمساعدة، على الرغم من إصدار المحاكم أوامر تقييدية وتشديد العقوبات على الجناة والقتلة.

وأشارت إلى أن “الإخفاق في تنفيذ أوامر المحكمة يترك النساء عرضة للانتهاكات المستمرة من أزواجهن وشركائهن الحاليين أو السابقين. وفي بعض الحالات، قتلت النساء على الرغم من حصولهن على أوامر تقييدية تهدف إلى حمايتهن”.

وأرجع التقرير زيادة معدلات الجريمة ضد النساء في تركيا إلى أن الجناة تمكنوا من الإفلات دون أي عقوبة، مما يشير بدوره إلى عدم قدرة سلطات إنفاذ القانون في النظام التركي على الوفاء بالتزاماتها، وعدم كفاية التنسيق بين أجهزة النظام التركي لتوفير الحماية الفعالة للضحايا.