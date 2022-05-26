بدأ استلام الشعير من الحقول الإكثارية في حماة

بدأ فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في حماة عمليات استلام محصول الشعير من الحقول الإكثارية المتعاقد عليها للموسم الزراعي الحالي.

حيث يتم استلام الشعير بعد الكشف عليه من قبل الفنيين الاختصاصيين للتأكد من مدى مطابقته للمواصفات المطلوبة.

وتبلغ المساحة المزروعة بمحصول الشعير في الحقول الإكثارية بالمحافظة نحو 700 هكتار يتوقع أن تنتج 500 طن من البذار، وسيتم منح الفلاحين المتعاقدين سعراً تشجيعياً يفوق السعر المتداول في السوق المحلية كمكافأة لهم على تسليم المحصول لفرع المؤسسة.

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