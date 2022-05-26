“بردى”تصدر لائحة أسعار جديدة لمنتجاتها  

أصدرت الشركة العامة للصناعات المعدنية “بردى” لائحة أسعار جديدة للأدوات المنزلية الكهربائية وذلك حسب التكاليف المستجدة لمدخلات الإنتاج وبأقل من مثيلاتها بـ20 بالمئة.

وتضمنت لائحة الأسعار براد 24 قدم محدث لون فضي بسعر 1.860 مليون ليرة وبراد لون أبيض 1.785 مليون ليرة وبراد 22 قدم فضي 1.650 مليون ليرة وبراد أبيض 22 قدم 1.575 مليون ليرة وبراد 12 قدم فضي 1.090 مليون ليرة و براد 12 قدم أبيض 1.050 مليون ليرة.

وشملت اللائحة أيضاً أسعار غسالة سعة 8 كغ آلية ديجيتال لون أبيض 2.700 مليون ليرة وغسالة نصف آلية حوضين سعة 8 كغ لون أبيض 635 ألف ليرة ومكنسة كهربائية 2000 واط بسعر 310 آلاف ليرة ومروحة كهربائية مع جهاز تحكم 203 آلاف ليرة.