بطولة الأندية العربية للدراجات في ضيافة سورية

أكد رئيس اتحاد الدراجات خالد كوكش لـ “البعث” أن الاتحاد العربي للعبة أسند إلى سورية استضافة بطولة الأندية العربية للذكور والإناث التي ستقام خلال النصف الثاني من العام الحالي، وذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد العربي التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة بداية الشهر الجاري على هامش بطولة كأس الاتحاد العربي، وتضمنت الاجتماعات انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، حيث نالت فيها سورية مقعدين.

وأضاف كوكش: اتحاد الدراجات دعا لاعبي ولاعبات منتخبنا الوطني لإجراء معسكر داخلي استعداداً لبطولة الأندية، حيث بدأت التدريبات منذ نحو عشرة أيام بإشراف المدرب الروسي سيرجي زيباروف، والوطني محمد الترك، ومدرب الإناث سامر ويس، ومدير المنتخب سامر سليم، الاتحاد تنتظره إقامة عدد من البطولات المحلية والدولية هذا العام، حيث سيقيم (حسب خطة الاتحاد) بطولة الجامعات الخاصة، وهي تقام لأول مرة، وسباق دروب تشرين، وسبق أن تمت إقامة بطولة الجمهورية مؤخراً في حماة، وكانت بطولة قوية وناجحة تنظيمياً، وكانت مهمة خاصة للاعبي ولاعبات منتخبنا الوطني.

وأبدى كوكش أسفه لعدم المشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وهذا الاعتذار جاء بسبب بعد المستوى الفني لدراجينا عن بقية الدراجين في دول المتوسط، ولعدم إمكانية تحقيق نتيجة جيدة، ولضغط النفقات.

وحول النتيجة اللافتة التي حققها لاعب منتخبنا أسامة صباهي (الميدالية الفضية) في سباق النقاط في بطولة كأس الاتحاد العربي للمضمار، قال كوكش: هي نتيجة جيدة، خاصة بسبب الظروف الصعبة التي رافقت اللاعب الذي يقيم في الإمارات، حيث لم نتمكن من المشاركة باللاعبين المتواجدين في سورية لأسباب خارجة عن إرادة الاتحاد، والبطولة هي الأولى للمضمار بالاتحاد العربي.

عماد درويش