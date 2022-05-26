بوتين: روسيا مستعدة للمساهمة في التغلب على أزمة الغذاء العالمية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده مستعدة لتقديم مساهمة كبيرة في التغلب على أزمة الغذاء العالمية من خلال تصدير الحبوب والأسمدة شرط رفع القيود ذات الدوافع السياسية من قبل الغرب.

وشدد بوتين على أن العمل جار لتأسيس حياة سلمية في مدن دونباس المحررة إضافة إلى الخطوات التي اتخذتها روسيا لضمان سلامة الملاحة بما في ذلك الافتتاح اليومي للممرات الإنسانية لخروج السفن المدنية من موانئ بحر آزوف والبحر الأسود موضحاً أن من يمنع هذا الخروج هو الجانب الأوكراني.

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