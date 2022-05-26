بولندا تلغي منح السفر المجاني للأوكرانيين

أشارت وكالة “نوفوستي” إلى أن المدن البولندية ستلغي ميزة السفر المجاني التي منحتها للمواطنين الأوكرانيين، والتي تم تقديمها لهم بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأعلنت سلطات العاصمة البولندية، أنه اعتبارا من مطلع الشهر القادم سيتوجب على المواطنين الأوكران سداد ثمن المواصلات العامة في وارسو، وجاء ذلك بحسب ما تمت إذاعته في عربات الترام والحافلات في العاصمة البولندية.

وقبل ذلك في نهاية شهر أبريل الماضي تم إلغاء ميزة السفر المجاني للمواطنين الأوكرانيين في مدن بولندية مثل غدانسك وجدينيا وسوبوت، في حين يمكن للأوكرانيين الاستفادة من الميزة حتى نهاية الشهر المقبل في وسائل النقل العام في بوزنان ولوبلين.