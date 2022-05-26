تأسيس 862 شركة منذ بداية العام بمساهمات عربية وأجنبية

دمشق- ريم ربيع

كشف مدير دائرة الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زين صافي عن تأسيس 862 شركة منذ بداية العام، بينها 812 شركة محدودة المسؤولية، مقابل 641 شركة في الوقت ذاته من العام الماضي، و10 شركات مساهمة، و38 شركة ذات شخص واحد، فيما تم حل 60 شركة.

يتراوح رأس مال الشركات المؤسسة بين 5 ملايين ليرة، وصولاً لـ 1 مليار ليرة، فيما لفت صافي إلى مساهمات لأشخاص من جنسيات عربية وأجنبية في تأسيس الشركات كروسيا وإيران والصين والكويت والإمارات والسعودية ومصر والأرجنتين وكندا.

وبيّن صافي أنه تم تفويض مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتأسيس الشركات محدودة المسؤولية، وشركات ذات الشخص الواحد، ومتابعة إجراءاتها اختصاراً للوقت والجهد، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات مشتركة (منظومة بنك المعلومات التجاري) تتضمن أرشفة وأتمتة بيانات الشركات والسجلات التجارية بهدف الربط بين مديريات الشركات بالإدارة المركزية للوزارة ودوائرها وأمانات السجل التجاري بالمحافظات والجهات العامة.

وبعد صدور القانون 36 لعام 2021 القاضي بمنح مهلة سنتين للشركات لتوفيق أوضاعها، أوضح صافي أن عدد المستفيدين لايزال بسيطاً كون المرسوم أعطى مهلة لسنتين، حيث استفادت منه 21 شركة حتى الآن.