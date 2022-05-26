تنافس منتظر في بطولة كأس السيد الرئيس للقوة البدنية

انطلقت ظهر اليوم في صالة الفيحاء لرفع الأثقال بدمشق منافسات بطولة كأس السيد الرئيس للقوة البدنية (بنش برس) التي ستستمر ليومين وسط مشاركة واسعة من مختلف المحافظات وللجنسين، مع توقّعات بتحقيق أرقام متميزة.

رئيس اتحاد القوة البدنية زياد محمد أكد لـ “البعث” أن موعد البطولة يتزامن مع ذكرى غالية على قلوب السوريين وهي الاستحقاق الدستوري الذي جرى العام الماضي، حيث أرادت كوادر اللعبة من خلاله توجيه رسالة ولاء ووفاء للسيد الرئيس بشار الأسد راعي الرياضة والرياضيين.

وأشار محمد إلى أن البطولة التخصصية في رفعة الصدر (بنش برس) تختلف عن بطولات القوة البدنية الاعتيادية كونها تركز على جانب واحد، وتتطلب مواصفات معينة لتحقيق أرقام عالية فيها، مبيّناً أن المشاركات في فئة الإناث يبلغ عددهن 34 لاعبة في ثمانية أوزان، فيما سيكون عدد لاعبي فئة الرجال 60 لاعباً في ثمانية أوزان أيضاً.

أما عن الأمور التنظيمية فشدد محمد على أنها في أفضل أحوالها مع استخدام برنامج الاتحاد الدولي لتسجيل اللاعبين، وحساب النتائج، ووضع تواقيت دخول اللاعبين واللاعبات بشكل دقيق وسلس دون تأخير.

ولفت رئيس الاتحاد إلى أن الجهود تتركز حالياً على توسيع رقعة ممارسي اللعبة عبر العناية بالفئات العمرية التي تقام لها بطولات خاصة، إضافة إلى تأهيل الكوادر بأفضل طريقة ممكنة عبر دورات التدريب والتحكيم، مع وجود فكرة لدورة دولية في القريب العاجل بحضور محاضرين على أعلى المستويات من آسيا وأفريقيا.

المحرر الرياضي