رخص لمشروعات سياحية في السويداء  

منحت وزارة السياحة رخص التأهيل والإشادة السياحية لثلاثة مشروعات في محافظة السويداء، وأوضح مدير سياحة السويداء يعرب العربيد أن المشروع الأول هو مطعم من الدرجة الأولى ثلاث نجوم وكافيتريا وصالات ألعاب داخلية وخارجية وتيراسات في بلدة أم الزيتون بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 6.5 مليارات ليرة وبعدد كراسي 345 كرسي ويؤمن نحو 250 فرصة عمل.

وبين العربيد أن المشروعين الآخرين تم منحهما رخصة التأهيل السياحي أحدهما مطعم وصالة العاب متنوعة لجميع الأعمار وتراسات خارجية من الدرجة الثانية بسوية نجمتين في منطقة كوم الحصى على طريق السويداء القريا وبتكلفة نحو 2.5 مليار ليرة ويؤمن نحو 25 فرصة عمل فيما المشروع الآخر عبارة عن مسبح وملحقاته من الدرجة الثانية بسوية نجمتين في بلدة أم الزيتون وبتكلفة نحو 800 مليون ليرة ويوفر نحو 25 فرصة عمل.

مقالات ذات صلة

ألمانيا: شركاتنا تضررت من العقوبات على روسيا

9-أبريل-2022

بنوك يابانية كبرى تخسر 2,7 مليار دولار والسبب!؟ 

17-مايو-2022

تواصل الإقبال على التسوية في المحافظات

18-أبريل-2022

أمير عبد اللهيان يطالب الكونغرس الأميركي بإصدار “بيان سياسي” بشأن الاتفاق النووي

16-فبراير-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى