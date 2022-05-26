ضبط سيارة محملة بـ 250 اسطوانة غاز مخالفة

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص سيارة شاحنة محملة بكمية 250 اسطوانة غاز صناعي مخالفة التعليمات والأنظمة المفروضة لإخضاع السلع لنظام التوزيع المراقب.

وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس رامي اليوسف إلى قيام المعتمد بمخالفة التعليمات والأنظمة المفروضة لتوزيع المادة بقصد الإتجار بها وبيعها بأسعار زائدة في السوق السوداء بالإضافة إلى وجود فعاليتين متوقفتين عن العمل منذ فترة طويلة عائدتين لنفس المعتمد ولشقيقه ويقومان باستجرار المادة للإتجار بها وبيعها بالسوق السوداء.

وبين اليوسف أنه تم تغريم المخالفين بمبلغ مالي قدره 44.640 مليون ليرة سورية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام2021.