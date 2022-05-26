علماء روس يبتكرون لقاحا لعلاج السرطان

أعلنت رئيسة الوكالة الطبية والبيولوجية الروسية الدكتورة فيرانيكا سكفورتسوفا أن خبراء الوكالة ابتكروا لقاحاً لعلاج السرطان.

ونقل موقع روسيا اليوم عن سكفورتسوفا قولها في تصريح أن هذا اللقاح مستحضر علاجي مبني على دراسة الأجسام المضادة أي بروتينات معينة لورم محدد وأظهرت نتائج اختبار النموذج الأول لسرطان القولون والمستقيم على حيوانات التجارب تحسناً في البقاء على قيد الحياة بنسبة 80 بالمئة.

وأشارت الى انه يمكن إزالة 99.9 بالمئة من الورم السرطاني عبر العمليات الجراحية فيما تبقى خلايا أحادية في الجسم يمكن أن تتكاثر ثانية بينما يساعد هذا اللقاح على تقليص حجم الورم وحتى إزالته بالكامل.