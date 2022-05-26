فريق “مواهب جامعية” في لقاء شعري موسيقي

حمص – البعث

أحيا فريق “مواهب جامعية” الثقافي، يوم أمس الأربعاء، أمسية أدبية ألقى فيها المشاركون مجموعة من القصائد الشعرية المعبّرة عن وجدانيات مفعمة بالمشاعر، والصور الشعرية عالية المستوى، وذلك في المركز الثقافي العربي بحمص.

استهلّ الأمسية الشاعر أحمد عرابي بقصيدة تحمل عنوان “مملكة الأحلام”، ثم ألقت الشاعرة جنا علي مصطفى قصيدة بعنوان “مت فارغاً”، وقدمت الشاعرة ريناز جحواني قصيدتين: الأولى بعنوان “الشوق يملؤني” والثانية تحمل عنوان “أجيب ولا أجيب”، وأيضاً شاركت الشاعرة رانيا أيوب بقصيدة “سيدتي”، ثم ألقى الشاب يامن ساعاتي ثلاث قصائد تحمل عناوين “صراع الكلمة، حياة في خيال، روح التصوف”، واختتمت الأمسية الشاعرة إسراء الدالي بلوحة شعرية كوميدية جميلة بعنوان “محقة محقة”.

رافق الشعراء عازفا الكمان الشاب كاسر حداد وأحمد وردة، عزفا فيها مجموعة من الألحان المعبّرة والمتوائمة مع الكلمة الشعرية.

حول هذا اللقاء الأدبي، تحدثت لوريس سلوم عضو المكتب التنفيذي في محافظة حمص عن أهمية تسليط الضوء على الفريق، وأن جروح البلد ترمّم بوجود شبابها المبدعين.

كما أشارت وفاء يونس مديرة المركز الثقافي العربي بحمص إلى ضرورة استقطاب المواهب المبدعة، واستمرار المركز الثقافي في استقبال ودعم تلك المواهب، وأهمية هذه الفئة العمرية ومحاولة التأسيس لأنشطة طلابية دورية.

بدورها منسقة الفريق آلاء الوعر قالت: الملتقى كان نتاج فكرة سعت إليها لكسر القالب النمطي للثقافة والفن، ننقاد خلف روح الفريق، نتدرّب على الإلقاء، نصوّب أخطاء بعضنا، نطور فكرة، ندحض أخرى، وبعد أكثر من ثلاث سنوات من تشكيله أخذ الفريق سياق العائلة!