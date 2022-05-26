مؤسسة حقوقية مصرية: عودة سورية للجامعة ستزيد الاستقرار في المنطقة

قالت مؤسسة “ماعت” المصرية للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إن عودة سورية إلى جامعة الدول العربية ستساهم في تحقيق المزيد من الاستقرار في المنطقة العربية.

وفي دراسة بعنوان “دور الجامعة العربية في درء النزاعات المسلحة وإرساء السلام.. سورية نموذجا” والتي تناولت في محورها الأول الدور التي تلعبه جامعة الدول العربية في حل النزاعات العربية – العربية، رأت المنظمة أن “عودة سورية إلى جامعة الدول العربية قد تضفي مزيد من الاستقرار في المنطقة العربية.

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