مجلس النواب العراقي يقرّ بالإجماع قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي 

صوّت مجلس النواب العراقي بالإجماع، اليوم الخميس، على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأُقرّ القانون وسط هتافات النواب بشعاراتٍ رافضة للتطبيع مع “إسرائيل”: مثل “نعم نعم للعراق.. كلا كلا إسرائيل.. كلا كلا للتطبيع”.

وعُقد مجلس النواب جلسته برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وبحضور 275 نائباً للتصويت على مقترح مواد مقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع “إسرائيل”.

ويأتي ذلك بعد أن أقرّ مجلس النواب العراقي بالقراءة الأولى، في 12 أيار الجاري، مشروع قانون لحظر التطبيع مع “إسرائيل”.

ويهدف القانون إلى “الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق، نظراً إلى خطورة التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل أو الترويج له أو التخابر أو إقامة أي علاقة معه”، بحسب البرلمان العراقي.

كذلك، “يستهدف القانون قطع الطريق أمام كل من يريد إقامة أي نوع من أنواع العلاقات مع الكيان الصهيوني المحتل، ووضع عقاب رادع بحقه، والحفاظ على وحدة الصف بين أبناء الشعب”.

إلى ذلك، أحبط جهاز مكافحة الإرهاب العراقي اليوم عملية إرهابية في كركوك وقضى على ثلاثة إرهابيين من تنظيم (داعش).

وقال الجهاز في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه”وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من إحباط عملية استهداف لإحدى القطعات الأمنية في محافظة كركوك حيث تم نصب كمين لمجموعة من إرهابيي تنظيم (داعش) والاشتباك معهم ما أدى لمقتل ثلاثة منهم”.

وتواصل القوات العراقية عملياتها الأمنية لملاحقة فلول إرهابيي (داعش) في عدد من مناطق البلاد.