مستوى خطورة مرتفع للحرائق في مساحات محدودة بغابات الساحل وحماة اليوم

أعلنت منصة الغابات ومراقبة الحرائق (فيرمو) أن مساحات محدودة من المواقع الجنوبية لغابات السفوح الشرقية لسلسلة الجبال الساحلية ومواقع من غابات شمال اللاذقية وحماة تتأثر اليوم بمستوى خطورة مرتفع للحرائق مع بقاء باقي المواقع تحت تأثير المستوى المتوسط.

ودعت المنصة في صفحتها على موقع فيسبوك إلى الامتناع عن إشعال أي نيران والإبلاغ عن أي نار أو دخان على الأرقام المجانية 188 و113 مبينة أنه يتم إعداد الخرائط بالتعاون مع المديرية العامة للأرصاد الجوية ومديرية الحراج في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي..