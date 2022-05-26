معرض دنماركي يحتفي بالنساء المعماريات عبر العصور

افتتح المركز الدنماركي للهندسة المعمارية، في 13 أيار، معرضاً بعنوان “المرأة في العمارة” احتفاء بالإسهامات التي قدمتها مهندسات معماريات من الدنمارك وخارجها على مر السنين.

ويسلط المعرض الذي سيستمر حتى 13 تشرين الأول الضوء على دور النساء في العمارة عبر الزمن والعصور والجغرافيا، ويستكشف مشاريع صممتها معماريات دنماركيات، إلى جانب عرضه مجسمات من قبل شركات عمارة دولية تقودها نساء، هي استديو “تاتيانا بيلباو” و”هيلين وهارد” و”انسامبل”.

وأفاد موقع “ارتش ديلي” أن المعرض يأتي كرد فعل على عدم إبراز المعماريات بشكل عام مقارنة بزملائهن الذكور، مؤكداً أن إنجازاتهن برغم غيابهن عن الأنظار، شكلت إلى حد كبير المجتمع والعالم الذي نعيش فيه اليوم.

ويسلط المعرض أيضاً الضوء على بعض النساء اللاتي لعبن دوراً محورياً في وضع تصورات وتصاميم وإنشاءات الدنمارك، من عشرينيات إلى سبعينيات القرن الماضي.

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