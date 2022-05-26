258 مليار دولار حتى شباط الماضي.. 11 دولة عربية تستثمر في سندات وأذون الخزانة الأمريكية

دمشق- البعث

إحدى عشرة دولة عربية تستثمر أموالاً في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، ووفقاً لرصد إعلامي مستند إلى بيانات وزارة الخزانة نفسها، وصل مجموع ما تستثمر تلك الدول فيما ذكرنا إلى 258.2 مليار دولار، أي ما نسبته 3.4% من حيازة دول العالم في أداة الدين الأمريكية، حتى شباط الماضي من العام الحالي.

وبحسب بيانات الخزينة، تصدّرت السعودية الاستثمارات العربية، مُستحوذة على نسبة 45.2% من الأموال العربية المستثمرة، وبنحو 1.5% من استثمارات دول العالم في أداة الدين الأمريكية، علماً أن استثمارات السعودية في الأذونات والسندات الأمريكية كانت تراجعت خلال شباط الماضي بنسبة 2.3% أي ما مبلغه 2.7 مليار دولار خلال شباط الماضي لتبلغ 116.7 مليار دولار (437.6 مليار ريال)، مقابل 119.4 مليار دولار (447.8 مليار ريال) بنهاية كانون الثاني الذي سبقه، محتلة المركز الـ18 عالمياً بين كبار المستثمرين في أداة الدين الأمريكية. والجدير ذكره أن الاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار في الولايات المتحدة.

أما المركز الثاني عربياً فحلّت به الكويت باستثمارات بلغت 50.6 مليار دولار، شكلت ما نسبته 19.6% من استثمارات العرب، و0.7% من استثمارات دول العالم، بينما جاءت الإمارات ثالثاً باستثمارات بلغت 46.3 مليار دولار، وبنسبة 17.9% من استثمارات العرب، و0.6% من استثمارات العالم، تلتها العراق رابعاً باستثمارات بلغت 24.1 مليار دولار، وبما نسبته 9.3% عربياً، و0.3% عالمياً، ثم قطر باستثمارات بـ5.7 مليارات دولار، وبنسبة 2.2% عربياً، و0.1% عالمياً.

وفي المرتبة السادسة أتت سلطنة عمان، باستثمارات بلغت 5.3 مليارات دولار، وبنسبة 2.1% من استثمارات العرب، و0.1% من استثمارات دول العالم، وسابعاً المغرب بـ3.7 مليارات دولار، وبنسبة 1.5% عربياً، و0.05% عالمياً، في حين مصر ثامناً، باستثمارات بلغت 2.2 مليار دولار، شكلت 0.9% من الاستثمارات العربية، و0.03% من الاستثمارات العالمية، ثم البحرين تاسعاً باستثمار 1.5 مليار دولار، نسبته 0.6% عربياً، و0.02% عالمياً. أما عاشراً فجاءت موريتانيا، باستثمار 1.3 مليار دولار، وبنسبة 0.5% عربياً، و0.02% عالمياً.

أخيراً وفي المرتبة الـ11 حلّت الجزائر باستثمارات بلغت 680 مليون دولار، تمثل 0.3% من استثمارات العرب، و0.01% من استثمارات دول العالم.