الجيش اللبناني يعلن سقوط مسيرة للاحتلال  

قال الجيش اللبناني في بيان إن طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي سقطت في محيط قرية رميش الحدودية جنوبي البلاد بعدما انتهكت الأجواء اللبنانية مساء أمس.

وأشار البيان إلى أن قوة من الجيش كشفت على المسيرة التي تبين خلوها من المواد المتفجرة، كما يجري التأكد من محتوياتها.

وأضاف البيان بأن هذا الخرق تجري متابعته بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان.‎

من جانبه أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بسقوط مسيرة تابعة له من نوع “راكب السماء” في الأراضي اللبنانية قبل أيام عدة وذلك خلال عملية تمشيط اعتيادية.

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