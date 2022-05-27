الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية والبادية

الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية والبادية

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو حاراً نسبياً وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات رعدية متفرقة بعد الظهر في المرتفعات الغربية وأجزاء من المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية مع بقاء الأجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة فيما تكون معتدلة مع هبات نشطة احياناً تثير الغبار في المناطق الشرقية والبادية والبحر خفيف ارتفاع الموج.