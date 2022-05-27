اليوم الثالث من مؤتمر الاقتصاد السوري “واقع وآفاق التمويل وتطوير التحول الرقمي”

اليوم الثالث من مؤتمر الاقتصاد السوري “واقع وآفاق التمويل وتطوير التحول الرقمي”

تتواصل لليوم الثالث على التوالي في قصر الأمويين للمؤتمرات بدمشق أعمال مؤتمر الاقتصاد السوري تحت عنوان “آفاق ورؤى الاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار” بهدف مناقشة واقع الاستثمار في سورية والتعريف بالفرص المتاحة في ظل الظروف الراهنة.

ويناقش المشاركون خلال جلسات اليوم واقع وآفاق التمويل وتطوير التحول الرقمي في سورية وكيفية الوصول إلى بنى تحتية داعمة لعملية إعادة الإعمار والتسهيلات المالية والضريبية والتشريعية ومرونة حركة رؤوس الأموال لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال وأنظمة الدفع وأمن المعلومات.

وانطلقت أعمال المؤتمر أمس الأول بمشاركة ممثلين من مختلف الوزارات والجهات العامة والخاصة.