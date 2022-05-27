بطولة عمالية لشطرنج السويداء

السويداء- زياد عامر

أقامت اللجنة الفنية للشطرنج في السويداء بالتعاون مع اتحاد عمال المحافظة ونادي العمال بطولة كأس الشهيد، بمشاركة مجموعة من اللاعبين المخضرمين وأصحاب الخبرة.

أمين سر اللجنة الفنية للعبة في المحافظة مازن أبو إسماعيل أكد لـ”البعث” أن النتائج جاءت ضمن التوقعات، فتصدّر باسل العسافين تلاه مازن أبو إسماعيل ثم ريمون خضر بالمركز الثالث.

وعن واقع اللعبة كشف أبو إسماعيل عن وجود صالة خاصة سيتمّ تجهيزها من قبل فرع الاتحاد الرياضي واللجنة الفنية وسترى النور هذا العام، مبيناً أن هنالك خطة وضعت للنهوض باللعبة في القادم من الأيام، فالجهود تنصبّ على الاهتمام بالقواعد عبر إقامة بطولات لروضات الأطفال وباقي الفئات العمرية.