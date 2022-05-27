رئيس دونيتسك: الجيش الأوكراني متورط في جرائم شنيعة

أكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أن الجيش الأوكراني متورط في جرائم شنيعة وتعذيب لا يقل بشاعة من الجرائم التي ارتكبها نازيو آزوف المتطرفون.

وفي تصريح اليوم لوكالة نوفوستي قال بوشيلين: “لدينا أدلة على أن بعض عناصر القوات المسلحة الأوكرانية ارتكبوا جرائم تتعلق بالتعذيب والاغتصاب والقتل السادي وغيرها لا تقل بشاعة ووحشية وربما أسوأ في بعض الحالات مما ارتكبه مقاتلو آزوف القوميون المتطرفون”.

وأوضح بوشيلين أن المحكمة ستكشف عن هذه المعلومات قريبا وتقيم كل جريمة تم ارتكابها.

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