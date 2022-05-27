رشا أبو شكر تواصل نجاحها الأوبرالي

الأوركسترا الأوبرالية السورية “السوبرانو رشا أبو شكر”التي بدأت دراستها في معهد صلحي الوادي وتخرجت منه باختصاصي “بيانو وغناء كلاسيكي” لتعود وتكمل دراستها في المعهد العالي للموسيقا بدمشق وتتخرج منه باختصاص غناء كلاسيكي عام 2018 دخلت بعد ذلك المجال الفني حيث بدأت مع الفرقة السيمفونية الوطنية في عدة عروض أوبرالية بقيادة المايسترو ميساك باغبودريان كما شاركت في ورشة عمل بمبادرة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتبادل الثقافي الشبابي في النرويج.

وقالت أبو شكر: وجدت نفسي في الغناء الأمر الذي دفعني لأكمل دراستي في المعهد العالي وفيما يخص العزف على البيانو فهو تأسيس لي وحتى لأي مغن.

واعتبرت أبو شكر أن الموهبة والاجتهاد يكملان بعضهما ووجود الموهبة يحتاج لصقل حينما يكون الهدف الوصول للطموح الذي تسعى إليه وما تزال وهو الوقوف على خشبة مسرح دار الأوبرا في دمشق.