زيت عباد الشمس الأوكراني يعرقل حل أزمة حليب الأطفال في أمريكا

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن محاولات الولايات المتحدة تجاوز أزمة نقص حليب الأطفال تواجه مشكلة تتمثل بانقطاع إمدادات زيت عباد الشمس من أوكرانيا، أحد المكونات الرئيسية.

ويستورد الأمريكيون أغذية الأطفال من أوروبا حاليا على متن طائرات نقل عسكرية ويستخدمون قوانين زمن الحرب لزيادة الإنتاج المحلي لمنتج يقدر نقصه في الولايات المتحدة بحوالي 40%-50% من الاحتياجات.

وجاء في تقرير نشرته الصحيفة: “يستخدم العديد من المنتجين زيت عباد الشمس كمصدر للدهون الضرورية لخلطات حليب الأطفال. كانت أوكرانيا تعد المصدر الأول لزيت عباد الشمس، لكن الإمدادات انخفضت إلى الحد الأدنى”.

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