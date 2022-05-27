مؤسسة “التأهيل البحري” تجتهد باتجاه تأهيل الكوادر

اللاذقية- مروان حويجة

تنفّذ المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري خطة عمل تدريبية وتعليمية لتأهيل الكوادر البحرية بمختلف الاختصاصاتها، بالتوازي مع إقامة دورات متنوعة وتقديم الدراسات الأكاديمية الأساسية.

وذكر المهندس محمد أحمد مدير عام المؤسسة لـ”البعث” أن عدد طلاب الدراسات الأكاديمية الأساسية حالياً ٣٢٢ طالباً في الفصول الدراسية المختلفة، باختصاصات الملاحة والميكانيك والكهرباء (تقنيات إلكترونية)، ومن بين الطلبة الدارسين في الأكاديمية عدد من الطلاب العرب من اليمن والأردن، مؤكداً أن المؤسّسة تسعى لاستقطاب المتدربين العرب والأجانب. مع التنويه بأنّ الطلاب الذين أنهوا المرحلة الأولى من الدراسات الأكاديمية الأساسية بلغ عددهم 99 طالباً أغلبهم في مرحلة التدريب العملي، وعند انتهائها يعودون لاتباع فصل دراسي نهائي تحضيراً للامتحانات النهائية والحصول على الشهادة المهنية، وقد أتمّ لتاريخه أربعة طلاب فترة التدريب العملي الموثّقة بسجلات تدريب معتمدة، وهم في طور التحضير للامتحانات النهائية.

وبيّن أحمد أنه يجري الاستعداد حالياً لإقامة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021- 2022، اعتباراً من السبت 18/ 6/ 2022، ولغاية الأربعاء 6/ 7/ 2022 حيث تبدأ الامتحانات بعد انتهاء الامتحانات العملية التي تبدأ اعتباراً من السبت 11/ 6/ 2022، ولغاية الخميس 16/ 6/ 2022، وقد أصدرت المؤسسة التعليمات الامتحانية الناظمة لعملية الامتحانات متمنية التقيد التام بها والنجاح للطلاب، علماً أنّ المؤسسة تشجع التنافس بين الطلبة وتمنح الأوائل في كل فصل دراسي حسومات كبيرة، حيث يتمّ الحسم من أجور الفصل التالي بمقدار 60% للطالب الأول في فصله و50% للثاني و40% للطالب الثالث. كما تمنح المؤسسة الطالب الأول في كل دورة من الدورات الطويلة حسماً بمقدار 50% من قيمة أجور الدورة التي تليها.

يُشار إلى أن المؤسسة حقّقت لغاية نهاية شهر نيسان إيراداً يزيد عن مليار ليرة سورية.