واشنطن قلقة من إقرار البرلمان العراقي لقانون تجريم التطبيع مع كيان الاحتلال

عبرت واشنطن عن قلقها من إقرار برلمان العراق لقانون تجريم تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء في بيان صدر أمس الخميس عن رئيس المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس: “تعبر الولايات المتحدة عن قلقها العميق من إقرار برلمان العراق لقانون تجريم تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وإضافة إلى أن هذا القانون يعرض حرية التعبير للخطر ويساعد في خلق جو معاداة السامية، فإنه يتناقض بشكل حاد مع التقدم الذي أحرزه جيران العراق في بناء الجسور وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مما يخلق فرصا جديدة لشعوب المنطقة كلها”.

وأضاف: “ستستمر الولايات المتحدة، في كونها شريكا قويا وثابتا في دعم إسرائيل، بما في ذلك توسيع العلاقات مع جيرانها، في السعي لتحقيق المزيد من السلام والازدهار للجميع”.

وأقرّ مجلس النواب العراقي، الخميس، بالإجماع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني بكافة أشكاله.