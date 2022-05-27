وحدة من الجيش تسقط مسيرة لمرتزقة الاحتلال التركي بريف إدلب 

أسقطت وحدة من الجيش العربي السوري العاملة بريف إدلب الجنوبي طائرة مسيرة أطلقها مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية في أجواء قرية معردبسة.  وأوضح مصدر ميداني لمراسل سانا أن وحدة من الجيش تعاملت مساء اليوم مع هدف معاد في اجواء ريف إدلب الجنوبي وأسقطته في قرية معردبسة وتبين أنه طائرة مسيرة أرسلتها التنظيمات الإرهابية التابعة للاحتلال التركي للاعتداء على نقاط للجيش والمناطق الآمنة.  وأوضح المصدر أن الطائرة مجهزة بثلاث كاميرات وتحمل قذائف عدة.

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