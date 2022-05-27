وسط هواجس بعدم الالتزام.. مجلس محافظة درعا يحدد أسعار حصاد القمح

درعا- دعاء الرفاعي

حدّد المكتب التنفيذي لمجلس محافظة درعا أجور حصاد الدونم الواحد من القمح وفق كيفية زراعته (ري وبعل)، وحسب نوعية حصاده “قش ودوكما وتبن ومشول”، إذ حدّد المكتب سعر حصاد الدونم الواحد من القمح المروي بعد حصاده حب مع نواتج تبن بـ30 ألف ليرة، وحب فقط بـ25 ألف ليرة، والدونم حسب منطقتي الاستقرار الثانية والثالثة من القمح البعل عن طريق آلية حصاد حب مع نواتج بـ25 ألف ليرة، وحب فقط بـ20 ألف ليرة، في حين حدّد حصاد دونم واحد من محصول الشعير بآلية حصاد حب مع نواتج بـ20 ألف ليرة، و15 ألفاً للحب فقط.

كما حدّد المكتب التنفيذي المختص أجور نقل الطن الواحد إلى مراكز تسويق الحبوب وإلى صوامع إزرع بـ8 آلاف ليرة ضمن مسافة لا تتجاوز 20 كيلو متراً، و10 آلاف لمسافة تتراوح بين العشرين والثلاثين كيلو متراً، و12 ألفاً لمسافة تزيد على 30 كم، كما سيتمّ منح الفلاح التعاوني الذي يورد الأقماح من خارج المنطقة الإدارية لمركز التسليم أجرة نقل 4 آلاف ليرة للطن الواحد.

يُذكر أن بعض المزارعين في بعض القرى المنتجة للقمح اتجهوا إلى الحصاد اليدوي بسبب ضعف نمو محصول القمح وعدم جدوى حصاده بالحصادات، وعدم قدرتهم على دفع هذه المبالغ لأصحابها، وسط مخاوف كبيرة من عدم التزام أصحاب الحصادات بهذه الأجور والأسعار المحدّدة كما كل عام، مؤكدين أنها وصلت في بعض المناطق إلى أكثر من 70 ألفاً للدونم الواحد.