أضرار مادية في اعتداءات للاحتلال التركي ومرتزقته على ريف الرقة

واصل الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتهم بالمدفعية على محيط بلدة عين عيسى وتل أبيض والطريق الدولي بريف الرقة الشمالي.

وذكرت مصادر محلية لـوكالة سانا أن قوات الاحتلال التركي وتنظيمات إرهابية تعمل بإمرتها استهدفت خلال الساعات الماضية بالمدفعية الثقيلة الأحياء السكنية والمناطق المأهولة في محيط بلدة عين عيسى والطريق الدولي “ام فور” وقرب صوامع الشركراك بمنطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.

وأشارت المصادر إلى أن الاعتداءات أدت إلى وقوع أضرار في الممتلكات العامة والخاصة وبالأراضي الزراعية دون ورود معلومات عن إصابات بين المدنيين حتى هذه اللحظة.

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