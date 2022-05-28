إطلاق الحملة المجانية لمكافحة ذبابة الفاكهة في اللاذقية

أطلقت مديرية زراعة اللاذقية اليوم الحملة المجانية لمكافحة ذبابة الفاكهة حيث تقوم المديرية بايصال مواد المكافحة “هيدروليزات البروتين ومواد جاذبة ومصائد ماكفلد وعبوات بلاستيكية لتصنيع المصائد” إلى الوحدات الإرشادية ليبدأ توزيعها على المزارعين، وتغطي الحملة  60 وحدة إرشادية مع قراها موزعة على مناطق محافظة اللاذقية الأربعة.

ودعت مديرية زراعة اللاذقية الأخوة المزارعين للمشاركة بالحملة المجانية وتعليق المصائد لما للمكافحة الجماعية من أهمية بإنجاح هذه الحملة وتخفيف أعداد ذبابة الفاكهة حيث يمكنهم استلام مواد المكافحة من أقرب وحدة إرشادية تابعة لهم.

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