اتفاق بين موسوعة المصدر السوري وحاضنة دمر

في اطار دعم المنتج الحرفي، وقعت حاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية التراثية وموسوعة المصدر السوري اتفاقا لترويج المنتجات الحرفية التراثية في الأسواق الدولية برعاية ودعم الاتحاد العام للحرفيين.

وينص الاتفاق على أن تقوم منصة الموسوعة الالكترونية بتسويق وترويج المنتجات الحرفية التراثية في الأسواق الدولية وعرضها بالطريقة التي تظهر المهارات والابداعات السورية مع تعريف خاص بكل حرفة باشراف شيوخ الكار وابرازها كما تستحق .

وقع الاتفاق مدير الموسوعة اياد انيس محمد والمدير العام للحاضنة لؤءي شكو وصادق عليها رئيس اتحاد الحرفيين ناجي الحضوة.