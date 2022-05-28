استئناف الإنتاج بمعمل الألبان في مبقرة جب رملة

استأنف معمل الألبان والأجبان في مبقرة جب رملة بريف حماة عملية الإنتاج من جديد بخطة تصنيع وقدرها 5 أطنان من الحليب يومياً.

وأوضح مدير المعمل المهندس دانيال ناصر أن المعمل ينتج أربعة أصناف من المشتقات هي اللبن واللبنة والجبن والقريشة ولكنه توقف خلال الفترة الماضية نتيجة بعض التحديات والصعوبات المتعلقة بالمحروقات وتصريف الإنتاج جراء الظروف الراهنة.

وأشار مدير التصنيع في المعمل المهندس عبد المجيد حسين إلى ضرورة دعم المعمل بمادة المحروقات وخط كهربائي معفى من التقنين لضمان استمرارية العمل والإنتاج على مدار الـ 24 ساعة مع العمل على تصريف كامل الإنتاج للسوق المحلية.

وبين مدير المبقرة أحمد الحسن أنه بعد تأمين مادة المحروقات اللازمة لتشغيل المعمل عاد للإنتاج مجدداً.

 

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