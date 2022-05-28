التأكيد على الحزم في تطبيق التعليمات الامتحانية

أكد وزير التربية الدكتور دارم طباع على مجموعة من التعليمات النهائية المتعلقة بامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي اليوم خلال اجتماع افتراضي مع مديري التربية، وأشار الوزير إلى أن المهمة الأساسية هي توفير سلامة الامتحانات ونزاهتها من خلال الالتزام بالتعليمات واتخاذ كافة الإجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية في المحافظات لتحقيق ذلك، ومعالجة أي مشكلة بشكل فوري، والعناية الخاصة لذوي الإعاقة وجرحى الحرب، مع التأكيد على اتباع الحزم والصرامة مع المخالفين