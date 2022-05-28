الشيخ جبري والمطران كوريه.. سورية مستمرة بمواجهة الإرهاب حتى هزيمته

أكد الأمين العام لحركة الأمة في لبنان الشيخ عبد الله جبري والمطران دانيال كوريه متروبوليت بيروت للسريان الأرثوذكس أن سورية مستمرة في مواجهة الإرهاب حتى هزيمته.

وقال جبري وكوريه في بيان مشترك “إن سورية استطاعت إجهاض كل حلقات المؤامرة منذ عام 2011 بما فيها من حصار واستهداف واعتداءات إرهابية مترافقة مع اعتداءات صهيونية” منوهاً بصمود سورية في كسر هذه المؤامرة.

من جهة ثانية اكد الجانبان أن ما يفعله الصهاينة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته يستدعي نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته للحفاظ على حقوقه ودفاعاً عن مقدساته.